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  4. Зидан может возобновить тренерскую карьеру в топовом европейском чемпионате
Италия
27 февраля 2024, 00:11 |
803
0

Зидан может возобновить тренерскую карьеру в топовом европейском чемпионате

Именитый наставник может возглавить клуб из Серии А

27 февраля 2024, 00:11 |
803
0
Зидан может возобновить тренерскую карьеру в топовом европейском чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Именитый французский тренер и бывший звездный футболист Зинедин Зидан высказался о возможности тренировать итальянский клуб.

«Мое будущее в Италии? Почему бы и нет. В футболе все может произойти. Сейчас я занимаюсь другими делами, но посмотрим – я, конечно, хотел бы попробовать там работать», – сказал Зидан.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

С итальянским чемпионатом Зидан также знаком, ведь в свое время отыграл пять сезонов за «Ювентус».

Ранее легендарный француз получил предложение возглавить сборную Алжира.

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Зинедин Зидан чемпионат Италии по футболу назначение тренера Серия A
Источник Джанлука Ди Марцио
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