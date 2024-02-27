Зидан может возобновить тренерскую карьеру в топовом европейском чемпионате
Именитый наставник может возглавить клуб из Серии А
Именитый французский тренер и бывший звездный футболист Зинедин Зидан высказался о возможности тренировать итальянский клуб.
«Мое будущее в Италии? Почему бы и нет. В футболе все может произойти. Сейчас я занимаюсь другими делами, но посмотрим – я, конечно, хотел бы попробовать там работать», – сказал Зидан.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
С итальянским чемпионатом Зидан также знаком, ведь в свое время отыграл пять сезонов за «Ювентус».
Ранее легендарный француз получил предложение возглавить сборную Алжира.
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