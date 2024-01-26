Губа не дура. В Алжире хотят видеть главным тренером Зинедина Зидана

Сборная Алжира после вылета с Кубка африканских наций уволила главного тренера Джамеля Бельмади и теперь находится в поиске нового наставника.

По информации авторитетного издания L`Equipe, руководство местной федерации готово рассмотреть вариант с приглашением на освободившуюся должность Зинедина Зидана. Теоретически француз с алжирскими корнями, находящийся без работы с конца мая 2021 года, когда ушел из мадридского «Реала», может дать согласие на такое развитие своей тренерской карьеры.

Данное назначение важно для Алжира не только со спортивной точки зрения, но и в маркетинговом плане. Впрочем, сам Зидан наверняка несколько раз подумает, прежде чем принимать предложение – в частности, как было в случае со сборной США, которую обладатель «Золотого мяча»-1998 отказался возглавить после завершения ЧМ-2022.