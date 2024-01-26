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Кубок африканских наций
26 января 2024, 18:15 | Обновлено 26 января 2024, 19:01
334
0

Губа не дура. В Алжире хотят видеть главным тренером Зинедина Зидана

С конца мая 2021 года специалист находится без работы

26 января 2024, 18:15 | Обновлено 26 января 2024, 19:01
334
0
Губа не дура. В Алжире хотят видеть главным тренером Зинедина Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Сборная Алжира после вылета с Кубка африканских наций уволила главного тренера Джамеля Бельмади и теперь находится в поиске нового наставника.

По информации авторитетного издания L`Equipe, руководство местной федерации готово рассмотреть вариант с приглашением на освободившуюся должность Зинедина Зидана. Теоретически француз с алжирскими корнями, находящийся без работы с конца мая 2021 года, когда ушел из мадридского «Реала», может дать согласие на такое развитие своей тренерской карьеры.

Данное назначение важно для Алжира не только со спортивной точки зрения, но и в маркетинговом плане. Впрочем, сам Зидан наверняка несколько раз подумает, прежде чем принимать предложение – в частности, как было в случае со сборной США, которую обладатель «Золотого мяча»-1998 отказался возглавить после завершения ЧМ-2022.

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Зинедин Зидан сборная Алжира по футболу Кубок африканских наций 2023 Реал Мадрид назначение тренера отставка
Источник L'Equipe
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