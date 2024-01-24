Это фиаско. Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади ушел в отставку.

47-летний специалист, тренировавший зеленых с 2018 года, договорился с местной федерацией футбола о расторжении контракта по согласию сторон.

Сборная Алжира не сумела выйти из группы на Кубке Африки, потерпев сенсационное поражение от команды Мавритании (0:1).

Алжирцы набрали всего 2 очка и заняли последнее 4-е место в группе D.

Бельмади также имеет опыт работы со сборной Катара и катарскими клубами «Аль-Духайль» и «Лехвия».