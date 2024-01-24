Кубок африканских наций24 января 2024, 20:41 | Обновлено 24 января 2024, 20:55
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Это фиаско. Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку
Зеленые потерпели сенсационное поражение от сборной Мавритании
24 января 2024, 20:41 | Обновлено 24 января 2024, 20:55
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Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади ушел в отставку.
47-летний специалист, тренировавший зеленых с 2018 года, договорился с местной федерацией футбола о расторжении контракта по согласию сторон.
Сборная Алжира не сумела выйти из группы на Кубке Африки, потерпев сенсационное поражение от команды Мавритании (0:1).
Алжирцы набрали всего 2 очка и заняли последнее 4-е место в группе D.
Бельмади также имеет опыт работы со сборной Катара и катарскими клубами «Аль-Духайль» и «Лехвия».
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