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Кубок африканских наций
24 января 2024, 20:41 | Обновлено 24 января 2024, 20:55
615
0

Это фиаско. Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку

Зеленые потерпели сенсационное поражение от сборной Мавритании

24 января 2024, 20:41 | Обновлено 24 января 2024, 20:55
615
0
Это фиаско. Главный тренер сборной Алжира ушел в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамель Бельмади

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади ушел в отставку.

47-летний специалист, тренировавший зеленых с 2018 года, договорился с местной федерацией футбола о расторжении контракта по согласию сторон.

Сборная Алжира не сумела выйти из группы на Кубке Африки, потерпев сенсационное поражение от команды Мавритании (0:1).

Алжирцы набрали всего 2 очка и заняли последнее 4-е место в группе D.

Бельмади также имеет опыт работы со сборной Катара и катарскими клубами «Аль-Духайль» и «Лехвия».

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Источник Sport.ua
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