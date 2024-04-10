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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 02:57 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:59
88
0

Гарри КЕЙН: «Пенальти? Я изучил, что Райя рано прыгает в угол»

Нападающий «Баварии» отличился голом в матче ЛЧ против «Арсенала»

10 апреля 2024, 02:57 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:59
88
0
Гарри КЕЙН: «Пенальти? Я изучил, что Райя рано прыгает в угол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»:

«Это была важная игра в моей карьере, ведь я провел много лет в Тоттенхэме. Рад, что сумел забить пенальти и помочь команде.

Мы должны были стать не просто командой. Нам пришлось сплотиться. Наверное, эту игру можно назвать идеальной, потому что это четвертьфинал Лиги чемпионов на выезде. В таких играх нужна страсть, нужна сплоченность. Мы ее показали.

Ты не испытываешь радости, если не выигрываешь, но Арсенал показал, что дома он действительно силен, поэтому мы расцениваем этот результат как положительный. Наши болельщики могут помочь нам изменить ситуацию. Мы сделали маленький шаг, и на следующей неделе нас ждет большая игра. Я англичанин, так что финал на Уэмбли для меня – большая мечта. Но предстоит еще долгий путь.

Это была непростая игра. Арсенал – очень хорошая команда. Она сейчас лидирует в Премьер-лиге, поэтому пришлось потрудиться, но это хороший результат. Надеюсь, мы сможем победить дома.

Пенальти? Я подсмотрел, как Райя проводил серию пенальти против Порту. Он очень рано прыгает в угол. Поэтому мне пришлось немного изменить свой стиль. Я увидел, что он слишком рано завалился в угол и облегчил мне задачу».

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Арсенал - Бавария Гарри Кейн Давид Райя пенальти
Источник УЕФА
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