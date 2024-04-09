Лига чемпионов09 апреля 2024, 22:37 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:01
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ВИДЕО. Гарри Кейн с пенальти вывел Баварию вперед в Лондоне
Зрители в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов уже увидели три мяча
09 апреля 2024, 22:37 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:01
466
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9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
На 32-й минуте Гарри Кейн хладнокровно реализовал пенальти и вывел Баварию вперед в игре с Арсеналом (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии
ГОЛ! 1:2. Гарри Кейн, 32 мин.
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