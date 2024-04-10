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  4. Гвардиола оценил поединок против Лунина и Ко, в котором было забито 6 голов
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 01:03 |
739
0

Гвардиола оценил поединок против Лунина и Ко, в котором было забито 6 голов

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» 3:3

10 апреля 2024, 01:03 |
739
0
Гвардиола оценил поединок против Лунина и Ко, в котором было забито 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал этот поединок.

«Мы начали хорошо, но против «Реала» очень тяжело, потому что они действительно хорошо защищаются, а скорость, которая у них есть в атаке, невероятная и это невозможно контролировать.

Мы плохо играли с мячом в первом тайме, а после того, как проигрывали со счетом 2:1, мы теряли много раз мяч, что не характерно для наших игроков, но во втором тайме мы показали нашу невероятную индивидуальность.

Мы играли с большим количеством хладнокровия, гораздо лучше, чем в первом тайме, и мы забили два фантастических гола. Но в конце, после 76, 77 минут на этом стадионе, это целая вечность. Мы знали это, и теперь нам нужно выиграть в Манчестере, чтобы выйти в полуфинал.

Мы должны выиграть ответный матч, нам нужны наши фанаты, их энергия, чтобы попытаться победить королей Лиги чемпионов. С нашими болельщиками в Манчестере мы попытаемся это сделать, но я уверен, что «Реал» забьет нам еще», – признался Гвардиола.

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Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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