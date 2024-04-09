Паст провел 200-й матч в карьере

Поединок с «Оболонью» (3:0) стал 200-м в карьере 36-летнего голкипера красно-черных Евгения Паста. 188 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках. 75 матчей Евгений провел за «Десну», 62 – за «Звезду», 44 – за «Черноморец», 15 – за «Верес» и 4 – за «Днепр-1».

Членом гвардейского «Клуба 200» Паст стал через 14 лет 37 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 28 февраля 2010 года в домашнем поединке «моряков» с «Таврией» в УПЛ (2:0).

Отметим, что в поединке с «пивоварами» Евгений Паст получил серьезную травму и выбыл минимум на шесть месяцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ