Паст провел 200-й матч в карьере
На высшем уровне голкипер ровенчан дебютировал в феврале 2010 года
Поединок с «Оболонью» (3:0) стал 200-м в карьере 36-летнего голкипера красно-черных Евгения Паста. 188 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках. 75 матчей Евгений провел за «Десну», 62 – за «Звезду», 44 – за «Черноморец», 15 – за «Верес» и 4 – за «Днепр-1».
Членом гвардейского «Клуба 200» Паст стал через 14 лет 37 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 28 февраля 2010 года в домашнем поединке «моряков» с «Таврией» в УПЛ (2:0).
Отметим, что в поединке с «пивоварами» Евгений Паст получил серьезную травму и выбыл минимум на шесть месяцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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