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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:07
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1

Паст провел 200-й матч в карьере

На высшем уровне голкипер ровенчан дебютировал в феврале 2010 года

09 апреля 2024, 14:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:07
80
1
Паст провел 200-й матч в карьере
НК Верес

Поединок с «Оболонью» (3:0) стал 200-м в карьере 36-летнего голкипера красно-черных Евгения Паста. 188 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в Кубке Украины и 3 – в еврокубках. 75 матчей Евгений провел за «Десну», 62 – за «Звезду», 44 – за «Черноморец», 15 – за «Верес» и 4 – за «Днепр-1».

Членом гвардейского «Клуба 200» Паст стал через 14 лет 37 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 28 февраля 2010 года в домашнем поединке «моряков» с «Таврией» в УПЛ (2:0).

Отметим, что в поединке с «пивоварами» Евгений Паст получил серьезную травму и выбыл минимум на шесть месяцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Евгений Паст Верес Ровно
Источник Sport.ua
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liverfan
A 48 матчей в пердиве за Черноморец и Зирку считать не надо?) Поэтому помню что 200 матчей во всех турнирах у него случилось еще 3 года назад)
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