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Франция
09 апреля 2024, 14:06 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:07
557
0

Экс-тренер ПСЖ рассказал, что может заставить Мбаппе отказать Реалу

В Париже верят, что Килиан все еще может остаться

09 апреля 2024, 14:06 | Обновлено 09 апреля 2024, 14:07
557
0
Экс-тренер ПСЖ рассказал, что может заставить Мбаппе отказать Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший тренер ПСЖ Луис Фернандес считает, что победа с парижанами в Лиге чемпионов может заставить звездного форварда Килиана Мбаппе отказаться от перехода в мадридский «Реал».

«Я не считаю, что вопрос с переходом Килиана в «Реал» уже решен. Сезон еще не окончен, и официального подтверждения не было. Это как с тренерами: единственный, кто сказал, что он останется, – это Хаби Алонсо в «Байере», и Юрген Клопп – единственный, кто сказал, что он уходит. При этом судьба Хави неизвестна, хотя я бы хотел, чтобы он продолжил. По Мбаппе нам придется подождать. Они обязательно сообщат обо всем. А пока, что я могу сказать, что оннаходился в ПСЖ на протяжении семи лет, играя великолепно, с отличным настроем. Посмотрим, что произойдет. ПСЖ выиграет Лигу 1 и выйдет в финал Кубка Франции. Если же они выиграют Лигу чемпионов... Я не исключаю, что все поменяется и он поменяет свое решение», – приводит слова специалиста Sport.es.

Отметим, что аналогичное мнение высказывал и нынешний наставник парижан. «Я все еще надеюсь, что Килиан передумает. На данный момент он ничего не сказал, и вполне может изменить свое мнение. Давайте представим, что мы выиграем все четыре титула в этом сезоне, и Килиан в последний момент примет решение, что его место в Париже. Почему бы и нет? Посмотрим», – поделился Луис Энрике с Prime Video.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Луис Фернандес Лига чемпионов
Источник Sport.es
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