Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе

Стало известно, когда ПСЖ официально объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, парижский клуб выступит с официальном заявлением об уходе форварда, когда Мбаппе полностью договорится с «Реалом» и подпишет все необходимые документы.

Ранее стало известно, что Килиан согласовывает последние детали контракта с мадридцами. Ожидается, что заключение сделки состоится в ближайшие недели.

Пока же форвард продолжает выступления за парижан. Накануне Килиан оформил дубль в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1) и вывел ПСЖ в четвертьфинал турнира.