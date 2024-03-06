Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе
Парижане ждут, пока Килиан и «Реал» согласуют последние детали контракта
Стало известно, когда ПСЖ официально объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, парижский клуб выступит с официальном заявлением об уходе форварда, когда Мбаппе полностью договорится с «Реалом» и подпишет все необходимые документы.
Ранее стало известно, что Килиан согласовывает последние детали контракта с мадридцами. Ожидается, что заключение сделки состоится в ближайшие недели.
Пока же форвард продолжает выступления за парижан. Накануне Килиан оформил дубль в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1) и вывел ПСЖ в четвертьфинал турнира.
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