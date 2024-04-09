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  4. Дулуб ответил, стимулировал ли Шахтер черкасчан в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 12:36 |
1228
1

Дулуб ответил, стимулировал ли Шахтер черкасчан в игре с Динамо

Также тренер рассказал, что помогло его подопечным в игре с киевлянами

09 апреля 2024, 12:36 |
1228
1
Дулуб ответил, стимулировал ли Шахтер черкасчан в игре с Динамо
ФК ЛНЗ

В 23-м туре чемпионата УПЛ по футболу киевское «Динамо» сыграло вничью с ЛНЗ – 1:1.

Главный тренер черкасчан Олег Дулуб в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным добиться перелома в поединке, который складывался для них неудачно.

- Пропущенный гол уже на 15-й минуте сплотил команду, заставил действовать более организованно. Неудачный дебют могу объяснить тем, что мы едва ли не впервые действовали с тремя центральными защитниками, но как раз в центре обороны часто возникали пробелы. Вспомните, как забивал Андрей Ярмоленко, или эпизод, когда Владимир Бражко оказался один перед нашим вратарем, однако Евгений Кучеренко оказался на высоте. И нужно было время, чтобы сбалансировать действия игроков всех звеньев.

- Все же, по первому тайму складывалось впечатление, что динамовцы без особого труда победят. Может, именно это и усыпило внимание киевлян и они не заметили перемен в настрое черкасчан?

– Об этом лучше спросить у динамовцев. Мы же после пропущенного мяча начали действовать смело, использовать разрывы между линиями в построениях хозяев. Согласен, нам повезло, когда сравнивали счет, но после перерыва мы не использовали несколько голевых моментов. Поэтому я не могу сказать, что мы не заслужили этого очка. Конечно, оно для нас очень ценно, тем более добытое в противостоянии с «Динамо», которое набрало неплохой ход.

- Чувствовалось, что черкасчане настроены дать бой гранду украинского футбола. Соответствует ли действительности информация, появившаяся на днях в СМИ о том, что «Шахтер» финансово стимулирует команды, играющие с «Динамо»? Футболисты ЛНЗ были в курсе?

– Я ничего не знаю о стимулировании ЛНЗ третьей стороной. Даже не знаю, кто заинтересован в распространении этих слухов. Вот недавно прочитал, что футболисты ЛНЗ получили по несколько тысяч евровалюты за победу над «Полесьем». Это полный бред, который только негативно влияет на микроклимат в команде.

Напомним, что ранее защитник черкасского клуба ЛНЗ Александр Насонов дал оценку матчу 23-го тура УПЛ с «Динамо», который завершился вничью – 1:1.

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Олег Дулуб Динамо - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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Перець
Які преміальні Динамо просто вирішило на одній нозі обіграти, настрою на гру зовсім не було , а воротар просто пісня.
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