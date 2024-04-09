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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 09 апреля 2024, 07:17
180
0

Защитник ЛНЗ: «Ничего не знаю о премиальных от Шахтера за ничью с Динамо»

Александр Насонов – о поединке с «Динамо»

09 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 09 апреля 2024, 07:17
180
0
Защитник ЛНЗ: «Ничего не знаю о премиальных от Шахтера за ничью с Динамо»
ФК ЛНЗ Черкассы. Александр Насонов

Защитник черкасского клуба ЛНЗ Александр Насонов дал оценку матчу 23-го тура УПЛ с «Динамо», который завершился вничью 1:1.

«Хорошо, что в первые 10-15 минут игры, когда динамовцы владели преимуществом, они не реализовали свои голевые моменты. Здесь хочу похвалить нашего голкипера Евгения Кучеренко, который спас нас несколько раз. Под занавес первого тайма мы забили хозяевам. Гол в раздевалку помог нам. Уж психологически – точно.

Думаю, что во втором тайме нам было легче играть. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что хозяева во втором тайме не были так активны.

Много говорят или намекают, что «Шахтер» возит премиальные всем соперникам «Динамо»?… Все может быть, но я об этом ничего не знаю. А так, было бы хорошо», – признался Насонов.

ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 9-е место, имея 26 очков после 23 матчей. У «Динамо» 3-я позиция и 45 пунктов после 21 поединка.

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Александр Насонов Динамо - ЛНЗ Динамо Киев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
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