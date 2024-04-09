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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 12:09 | Обновлено 09 апреля 2024, 12:16
439
0

Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда

Гол в ворота ЛНЗ стал для Андрея 189-м в составе Динамо и национальной сборной

09 апреля 2024, 12:09 | Обновлено 09 апреля 2024, 12:16
439
0
Динамовец Ярмоленко на пороге грандиозного рекорда
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко принимает поздравления

Гол в ворота ЛНЗ приблизил вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко к грандиозному бомбардирскому рекорду.

Футболист забил 143-й мяч в составе «бело-синих» во всех турнирах, опередив Максима Шацких и выйдя на второе место в историческом реестре бомбардиров киевского клуба. Впереди лишь Сергей Ребров, у которого на 20 точных ударов больше.

Впрочем, если считать все голы, забитые за украинские клубы и национальную сборную, то здесь у Ярмоленко 189 мячей (плюс 46 за «желто-синих»), и здесь он сравнялся с нынешним наставником национальной команды.

Так что следующий мяч, забитый Андреем в чемпионате за «Динамо» или в составе национальной сборной, сделает его единоличным рекордсменом.

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Источник ФК Динамо Киев
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