Ярмоленко обошел Шацких в реестре лучших бомбардиров Динамо

В матче с ЛНЗ (1:1) Андрей Ярмоленко забил 143-й мяч за «Динамо». Тем самым, обойдя Максима Шацких, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.

105 раз Ярмоленко отличился в чемпионатах Украины, сравнявшись, к слову, по этому показателю с Андреем Воробьем, 19 – в Кубке Украины и столько же – 19 – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-08.04.2024)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2024 105 19 - 19 143 3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 77 4 - 13 94 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 11 70 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2024 54 1 1 14 70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.