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  4. Ярмоленко обошел Шацких в реестре лучших бомбардиров Динамо
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:58 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:30
2188
5

Ярмоленко обошел Шацких в реестре лучших бомбардиров Динамо

Ярмоленко забил 143-й мяч в динамовских рядах

08 апреля 2024, 17:58 | Обновлено 08 апреля 2024, 18:30
2188
5
Ярмоленко обошел Шацких в реестре лучших бомбардиров Динамо
ФК Динамо

В матче с ЛНЗ (1:1) Андрей Ярмоленко забил 143-й мяч за «Динамо». Тем самым, обойдя Максима Шацких, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.

105 раз Ярмоленко отличился в чемпионатах Украины, сравнявшись, к слову, по этому показателю с Андреем Воробьем, 19 – в Кубке Украины и столько же – 19 – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-08.04.2024)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2024

105

19

-

19

143

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

77

4

-

13

94

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

11

70

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2024

54

1

1

14

70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vitason
Ребров останется лучшим, Ярмоленко его не обойдет,еще минимум нужен целый сезон при том что забивать должен чуть ли не в каждом матче,а потому два сезона больше всего нужно будет,а два сезона Ярмоленко не вытянет уже!Так что Реброва не скоро кто-то обойдет,забивных футболистов в ближайшем будущем нет,к сожалению!
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Умник
Великий человек
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+2
AK.228
Молодець👏👏
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