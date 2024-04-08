Ярмоленко обошел Шацких в реестре лучших бомбардиров Динамо
Ярмоленко забил 143-й мяч в динамовских рядах
В матче с ЛНЗ (1:1) Андрей Ярмоленко забил 143-й мяч за «Динамо». Тем самым, обойдя Максима Шацких, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости.
105 раз Ярмоленко отличился в чемпионатах Украины, сравнявшись, к слову, по этому показателю с Андреем Воробьем, 19 – в Кубке Украины и столько же – 19 – в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-08.04.2024)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
163
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2024
|
105
|
19
|
-
|
19
|
143
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
142
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
124
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
96
|
6.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2022
|
77
|
4
|
-
|
13
|
94
|
7.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
87
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
79
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
11
|
70
|
10.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2024
|
54
|
1
|
1
|
14
|
70
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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