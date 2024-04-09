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  4. УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:50
2089
4

УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?

Команды встретятся в Мадриде 9 апреля

09 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:50
2089
4
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз одобрил прошение мадридского «Реала» о проведении первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» при закрытой крыше домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, поединок «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что назван главный фаворит нынешней Лиги чемпионов.

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УЕФА Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Источник Twitter
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Комментарии 4
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easterly
Гібрідною буває не тільки війна, але й спорт: новітня спортивна амуніція з нанотехнологіями, особливе годування, усейбічні медицинські процедури і т.д, направлені на досягнення результату. Також до гібридних варіантів відносяться ще дуже багато речей: психологічний тиск(гуляння фанатів всю ніч під розміщенним житлом команди суперника), преса, рекламні ролики, робота з суддівством, а такж використання природних чинників. Ніхто ніколи не задавав собі питання: чому на відкритому повітрі результати легкоатлетів кращі ніж в закритих поміщеннях? Вважаю, що іспанська команда, намагається заробити додаткові преференції від цього, бо грати з ниньошним Сіті - ой, як не легко. Тому, можливо, вони вже спробували цей варіант, оцінили можливості, і будуть наматися скористатися цією нагодою в досягненні результату
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0
Max-Morlock
Ожидаются дроны?
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0
pol-55
Без опадів +12,можливо вітер 6м\с ,може дрони?
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0
nick07
а що є якась вимога щодо того в якому стані має бути покрівля? враховуючи що матч грають майже вночі то на освітленість поля, на тип світла це впливає, всерівно освітлення лише штучне. 
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0
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