Лига чемпионов09 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:50
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УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Команды встретятся в Мадриде 9 апреля
09 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 09 апреля 2024, 10:50
2089
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Европейский футбольный союз одобрил прошение мадридского «Реала» о проведении первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» при закрытой крыше домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, поединок «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что назван главный фаворит нынешней Лиги чемпионов.
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Гібрідною буває не тільки війна, але й спорт: новітня спортивна амуніція з нанотехнологіями, особливе годування, усейбічні медицинські процедури і т.д, направлені на досягнення результату. Також до гібридних варіантів відносяться ще дуже багато речей: психологічний тиск(гуляння фанатів всю ніч під розміщенним житлом команди суперника), преса, рекламні ролики, робота з суддівством, а такж використання природних чинників. Ніхто ніколи не задавав собі питання: чому на відкритому повітрі результати легкоатлетів кращі ніж в закритих поміщеннях? Вважаю, що іспанська команда, намагається заробити додаткові преференції від цього, бо грати з ниньошним Сіті - ой, як не легко. Тому, можливо, вони вже спробували цей варіант, оцінили можливості, і будуть наматися скористатися цією нагодою в досягненні результату
Ожидаются дроны?
Без опадів +12,можливо вітер 6м\с ,може дрони?
а що є якась вимога щодо того в якому стані має бути покрівля? враховуючи що матч грають майже вночі то на освітленість поля, на тип світла це впливає, всерівно освітлення лише штучне.
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