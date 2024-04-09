БОНДАРЕНКО: «Два раза ударил по воротам – и забил. Чаще стал бить в створ»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал об игре 23-го тура УПЛ с «Рухом» (3:1), своей результативности и подарке Марино Пушича.

– Артем, поздравляем с очередной важной победой! Казалось, матч был очень напряженным. Расскажи, каким был поединок там, в поле?

– Знали, что «Рух» – непростая команда с прессингующим стилем игры. Понимали, что нужно начать хороший поединок, чтобы соперник понял, за чем мы приехали.

– Поговорим подробнее об игре. Каким будет твой анализ?

– Первые 20 минут были очень хорошими, но в конце тайма подсели. Во втором тайме мы вышли в более боевом настроении и, считаю, провели его на достаточном уровне.

– Что поспособствовало твоей результативности?

– Не знаю, что помогло: дважды ударил по воротам – и забил. Просто стал почаще бить в створ ворот.

- Было предвкушение, что забьешь? Знаем, что вы с товарищами прогнозируете, кто отличится.

– С товарищами – нет, но с тренером по физической подготовке имеем маленькую примету. Он перед каждым матчем говорит, что я точно не забью, но в последних двух поединках, когда он говорит, я забиваю.

– Две голевые передачи были от Александра Зубкова. Это наработка или импровизация?

– Зубков вернулся, и теперь снова есть кому отдавать на меня голевые передачи, за что я очень благодарен. Первый пас был очень высокого уровня. Если разбирать моменты, то мы понимали, что «Рух» будет прессинговать, и если будем хладнокровно играть в последней части поля, то у нас все будет получаться.

– Во втором эпизоде ты протащил мяч почти через всю половину поля соперника и нанес невероятный удар. Расскажи подробнее об этом голе.

– Я просто бежал, меня никто не встречал, и я сместился под левую и пробил. Мне постоянно говорят, что нужно больше бить по воротам, потому что без ударов не бывает голов. Для современного полузащитника очень важна результативность, ведь все смотрят на того, кто забивает и ассистирует. Понимаю, что сейчас пора подтягивать результативность, ведь первая половина сезона по разным причинам была неудачной. Сейчас все наладилось, и думаю, что к концу сезона есть время подтянуть статистику.

– Команда ждет игра с «Ворсклой», которая к тому же будет противостоять вам в финале Кубка Украины. Расскажи, чего ожидаете от матчей с полтавчанами?

– Скажу честно, пока вообще не хочется думать о «Ворскле». Мистер сделал нам подарок – два выходных, так что хочется немного отойти от футбола, если так можно сказать. Поэтому на днях не хочется думать о «Ворскле».

– Что будешь делать в выходные?

– Вернусь в Киев и проведу время с девушкой.