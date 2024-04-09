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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:09
118
0

КОНОПЛЯ: «После двух забитых голов мы подсели. У меня был хороший шанс»

Защитник «Шахтера» рассказал о победе в матче 23-го тура УПЛ над «Рухом»

09 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:09
118
0
КОНОПЛЯ: «После двух забитых голов мы подсели. У меня был хороший шанс»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля в эфире УПЛ-ТВ рассказал о победе в матче 23-го тура УПЛ над «Рухом» (3:1).

– Уверенная победа «Шахтера». «Рух» не создал трудностей?

– Был промежуток времени, когда «Рух» показывал, что тоже умеет играть, если давать ему пространство и мяч. Их футбол мне понравился.

– Что произошло во второй половине первого тайма, когда «Шахтер» пропустил мяч?

– После двух забитых голов мы подсели, потому что очень хорошо прессинговали в первые 30 минут, и у меня был хороший шанс, которым не воспользовался. Если бы удалось забить, то сумели бы закрыть игру еще в первом тайме, но сложилось так, как сложилось. Было немного тяжело, ведь «Рух» добавил.

– Можно считать, что все решил третий забитый мяч, интрига ли присутствовала?

– Да, конечно, был момент при счете 2:1, когда «Рух» мог угрожать. После перерыва мы отдохнули и продолжили действовать в том темпе, в котором начали игру, и не оставили «Руху» шансов.

– Если сравнивать изменившуюся игру с «Рухом» в первом и втором кругах?

– Считаю, как мы, так и они прогрессировали. У нас больше опыта, в то время как у них очень молодая команда. Желаю им удачи, поскольку мне понравилась их игра.

– Заметна высокая физическая готовность команды. В чем ее залог?

– Залог в наших тренировках, тренерском и медицинском штабе, который восстанавливает игроков после матчей, и это дает результат.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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