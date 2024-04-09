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Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 07:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:00
227
0

Хорватия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 17:00 матч квалификации Евро-2025 среди женщин

09 апреля 2024, 07:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:00
227
0
Хорватия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

9 апреля в 17:00 женская сборная Украины проведет поединок квалификации Евро-2025 против команды Хорватии.

Поединок 2-го тура отбора к ЧЕ Хорватия – Украина проходит в Запрешиче на стадионе Ivan Laljak-Ivic.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косова.

Сине-желтые стартовали в отборе номинально домашним поединком против Косова, который состоялся на стадионе Мардан в Анталье. Голы Анны Петрик и Тамилы Химич принесли победу команде Украины (2:0).

В другом матче 1-го тура Уэльс разгромил Хорватию (4:0) и стал лидером группы B4.

Турнирная таблица группы B4

Хорватия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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