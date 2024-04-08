Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Европы
08 апреля 2024, 22:29 |
36
0

Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации Евро-2025 среди женщин

08 апреля 2024, 22:29 |
36
0
Хорватия – Украина. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 9 апреля, состоится поединок второго тура отборочного турнира Евро-2025 среди женщин между сборными Украины и Хорватии.

Игра пройдет на Stadion Ivan Laljak-Ivic (м.Запрешич, Хорватія). Начало – в 17:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово. В первом туре украинки обыграли соперниц из Косово.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Украина, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Владимир ШАРАН: «Степаненко и Ярмоленко нужны сборной»
Украина – Косово – 2:0. Квалификация женского ЧЕ-2025. Видео голов и обзор
Украинские арбитры будут работать на матче квалификации женского Евро-2025
женская сборная Украины по футболу текстовая трансляция женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Хорватия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Футбол | 08 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?

6–7 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии

ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
Футбол | 08 апреля 2024, 21:59 0
ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити
ВИДЕО. Что сказал Анчелотти перед суперматчем в ЛЧ Реал – Манчестер Сити

Карло провел пресс-конференцию накануне первого поединка 1/4 финала

Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
Футбол | 08.04.2024, 19:03
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Футбол | 08.04.2024, 17:39
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Футбол | 08.04.2024, 15:52
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
07.04.2024, 11:48
Теннис
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 14
Футбол
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 7
Теннис
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
На полпути к суперкамбэку. Ронни О'Салливан узнал соперника по финалу
07.04.2024, 11:47 2
Снукер
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
06.04.2024, 19:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем