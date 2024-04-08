Во вторник, 9 апреля, состоится поединок второго тура отборочного турнира Евро-2025 среди женщин между сборными Украины и Хорватии.

Игра пройдет на Stadion Ivan Laljak-Ivic (м.Запрешич, Хорватія). Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово. В первом туре украинки обыграли соперниц из Косово.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Украина, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.