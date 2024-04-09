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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 05:39
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0

Тимур СТЕЦКОВ: «Мы полностью переиграли соперника»

Защитник «Кривбасса» высказался о ничьей с полтавской «Ворсклой»

09 апреля 2024, 05:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 05:39
110
0
Тимур СТЕЦКОВ: «Мы полностью переиграли соперника»
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Центральный защитник криворожского «Кривбасса» Тимур Стецьков прокомментировал матч 23 тура УПЛ, в котором криворожцы сыграли вничью 1:1 с «Ворсклой».

«Трудный матч. Было много моментов, которые мы не реализовали, но и пропустили один подломивший нас мяч.

Потом минут пятнадцать-двадцать было трудно прийти в себя, но потом, я считаю, мы полностью переиграли соперника и заслуживали большего, чем ничьей.

Чего не хватило? Банально забить на один мяч больше соперника. Если серьезно, то просто реализации и немного везения.

«Ворскла» – хорошая команда, которую тренерский штаб разобрал, и обо всем, что они продемонстрировали, мы знали, что они могут так поступать. Единственное, чего мы не ожидали, это то, что они перестроятся на пять защитников.

Болельщики? Очень приятно, когда играем дома. Поддержка криворожских фанатов очень слышна. Мы очень рады, что приходят люди», – сказал Стецьков.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла Тимур Стецьков
Источник ФК Кривбасс
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