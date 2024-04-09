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Чемпионат Португалии
Каза Пия
08.04.2024 22:15 – FT 0 : 0
Эшторил
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Португалия
09 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 04:38
16
0

Чепионат Португалии. Каза Пия и Эшторил закрили тур сухой ничьей

Команды не сумели забить друг другу

09 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 04:38
16
0
Чепионат Португалии. Каза Пия и Эшторил закрили тур сухой ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился последний матч 28 тура чемпионата Португалии. В нем встречались «Коза Пия» и «Эшторил». Команды не сумели распечатать ворота соперников, матч закончился безголевой ничьей.

Чемпионат Португалии. 28 тур

Каза Пия – Эшторил – 0:0

Напомним, что по итогам тура значительно улучшил шансы на чемпионство «Спортинг» – в очном матче он победил «Бенфику» (2:1), а еще один конкурент – «Порту» – тоже проиграл.

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Каза Пия Эшторил чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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