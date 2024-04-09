Чепионат Португалии. Каза Пия и Эшторил закрили тур сухой ничьей

Закончился последний матч 28 тура чемпионата Португалии. В нем встречались «Коза Пия» и «Эшторил». Команды не сумели распечатать ворота соперников, матч закончился безголевой ничьей.

Чемпионат Португалии. 28 тур

Каза Пия – Эшторил – 0:0

Напомним, что по итогам тура значительно улучшил шансы на чемпионство «Спортинг» – в очном матче он победил «Бенфику» (2:1), а еще один конкурент – «Порту» – тоже проиграл.