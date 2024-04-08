Чемпионат Португалии. Порту на своем поле проиграл Витории

7 апреля состоялись три матчи в чемпионате Португалии.

«Порту» дома проиграл «Витории Гимараеш». Это поражение окончательно исключает «драконов» из борьбы за чемпионство, ведь теперь отставание от «Спортинга» составляет 13 баллов, что за шесть матчей отыграть практически нереально.

Более того «Порту» рискует вылететь из тройки лидеров. «Брага» и «Витория» отстают всего на два очка.

Чемпионат Португалии. 28-й тур. 7 апреля.

Порту – Витория Гимараеш – 1:2

Голы: Галено (44) – Галено (13, автогол), Жоао Педро Силва (32)

Шавеш – Портимоненсе – 2:3

Голы: Эрнандес (25, пенальти), Коррея (76) – Карлиньос (72), Кассама (83), Маркеш (90+1)

Морейренсе – Эштрела Амадора – 2:2

Голы: Бруно (26), Бруно (43, автогол) – Андре (54), Кикас (83)

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