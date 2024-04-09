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  4. Эмиль МУСТАФАЕВ: «Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 02:45
28
0

Эмиль МУСТАФАЕВ: «Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли»

Полузащитник «Полесья» поделился впечатлениями от игры с «Минаем»

09 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 09 апреля 2024, 02:45
28
0
Эмиль МУСТАФАЕВ: «Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли»
Скриншот с видео. Эмиль Мустафаев

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от победы 3:2 в матче против закарпатского «Миная».

«Благодарен Богу, что мы одержали такую долгожданную победу. Мы отдали на поле очень много сил и, думаю, мы заслужили победу

Таллес предложил отпраздновать гол таким поздравлением. Конечно, я был не против, когда он попросил, потому что это наш товарищ, наш друг, наш собрат.

Когда стало ясно, что Филипп Будковский не сможет продолжить, то тренер сказал нам перестроиться на схему 4-4-1. Было действительно тяжело вдесятером, но мы смогли», – сказал Мустафаев.

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видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Минай - Полесье Эмиль Мустафаев
Источник ФК Полесье
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