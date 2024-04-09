Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси

Портал Goal обнародовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».

Лидером списка является одноклубник Андрея Лунина из «Реала» Джуд Беллингем. За звездным полузащитником разместился Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден обогнал своего одноклубника Эрлинга Холанда (4 место) и вошел в топ-3 списка претендентов на высшую индивидуальную награду.

В пятерку главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду попал еще один представитель «Манчестер Сити» Родри.

Отметим, что нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду занял в рейтинге 19-е место и обогнал лидера «Интер Майами» Лионеля Месси, который закрыл топ-20.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч от Goal