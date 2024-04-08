Олег ДУЛУБ: «В последнюю минуту решили играть с Динамо в 3 защитника»

8 апреля состоялся матч 23-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер гостей Олег Дулуб прокомментировал результат поединка:

– 1:1 – результат, который должен удовлетворять ЛНЗ. Видно, что вы очень переживали, беспокоились. Когда арбитр 6 минут компенсировал – казалось, что это вечность для ЛНЗ?

– Я бы так не сказал, но у меня есть опыт игры с «Рухом», непонятный мне до сих пор пенальти. Если бы две такие игры были рядом – было бы трудно потом поднять команду.

– Учитывая, что команда снова сегодня первой пропустила, вы где-то понимали, что, возможно, на стандартах удастся найти свой шанс?

– Я не думаю, что только на стандартах. Стандарты стандартами, но у нас были хорошие шансы и на контратаках так же. Потому что мы понимали, что «Динамо» – это «Динамо», и мы играли в Киеве.

– Учитывая, как низко сегодня ваша команда играла, вы играли в 3 центральных защитника, грубо говоря, в 2 опорника, и не совсем удавались эти выпады на чужую половину поля.

– Мы в последнюю минуту решили играть в 3 защитника. Мы, кажется, в этом сезоне так играли только против «Шахтера» – и то потому, что у нас игроки имели мелкие повреждения, мы могли использовать схему только с 3 центральными защитниками.

Не согласен с вами, что мы не могли выйти. Мы могли выйти в первом тайме. План на игру был довольно прост: мы должны встречать в средней зоне и использовать пространство за спинами защитников «Динамо». Но «Динамо» – это «Динамо». Очень хорошая линия атаки.

– И за счет компактности в обороне сегодня удалось добиться приемлемого результата?

– Я думаю, компактности и, прежде всего, на поле была команда. Давно мы уже не видели команду в силу разных причин. У нас много новых игроков, нужно соединиться в единое целое. Сегодня было что-то близкое к тому, что мы хотим.

– Процесс адаптации новых футболистов еще продолжается?

– Он всегда продолжается, потому что нужно понимать, что игроки с разных континентов – Африка, европейцы. У каждого адаптация идет по-разному.

– Салиху забил – сразу начал молиться. Не часто такое увидишь на футбольном поле.

– Очень приятный парень, особенно в быту. И Салиху, и Яшари – наши ребята-косовары – я очень доволен ими.

– Сегодня вы смогли прервать неприятную серию в УПЛ. Эта ничья, возможно, даст команде толчок в дальнейшем?

– Надеюсь на это. Но если мы вернемся к матчу с «Минаем» – совершенно не по игре поражение. О «Рухе» я уже сказал – совершенно непонятный для меня пенальти на последней минуте, – сказал Дулуб.

Видеообзор матча Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:1