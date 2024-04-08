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Лига чемпионов
08 апреля 2024, 21:06 |
771
0

Артета признался, чего именно должен избегать Арсенал в матче с Баварией

Главный тренер «канониров» провел пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала ЛЧ

08 апреля 2024, 21:06 |
771
0
Артета признался, чего именно должен избегать Арсенал в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «Бавария».

Главный тренер «канониров» Микель Артета провел пресс-конференцию накануне поединка:

«Перед нами стоит большая задача против одного из самых успешных клубов Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждем этого. Бавария — топ-команда, и я большой поклонник Томаса [Тухеля] и того, как он формирует свои команды. Я много узнал о нем. Когда вы глубоко анализируете Баварию, вы знаете, что это топ-команда. Нам нужно хорошо подготовиться и провести игру так, как мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу.

Это история. Если посмотреть на их историю участия в соревнованиях, все станет ясно. Мы должны доказать, что мы улучшились. За последние несколько месяцев мы многому научились. Это вызов, и мы очень рады быть его частью.

Кейн? Не только он играет, но и еще десять человек, которые есть у Баварии. Мы знаем индивидуальные качества этих игроков, и его в частности. Если посмотреть на эти цифры за последние десять лет, они просто невероятны. Он может забивать разными способами. У него есть игроки вокруг него, которые предоставляют возможности. Это то, чего мы должны стараться избегать».

Форвард Арсенала Габриэл Жезус:

«Это лучшая часть сезона для всех, кто еще в Лиге чемпионов и борется в Премьер-лиге. Это захватывающе, потому что сейчас решающие игры, сейчас важны мелкие детали. Теперь все снова в форме, и я надеюсь, что каждый сможет приложить дополнительные усилия и помочь команде.

Все знают историю Баварии. Они выиграли множество титулов – Лигу Чемпионов и Бундеслигу. Всем известен уровень клуба, потрясающий уровень игроков, и неважно, были ли у них проблемы в последней игре или в последних двух или трех играх – они все равно «Бавария», и они могут прийти и навредить нам. Вот что мы должны иметь в виду: неважно, что они проиграли свою последнюю игру, они все равно – «Бавария».

Здесь все знают качества Гарри Кейна – лично для меня он лучший финишер в мире. Приятно играть против такого игрока. Очевидно, мы хотим заставить его замолчать, а затем постараемся выиграть игру. Но дело не только в Гарри Кейне – у них есть такие игроки, как мой старый друг Сане, Мусиала, Коман, Мюллер, Гнабри. Там есть качественные игроки».

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Микель Артета Габриэл Жезус Лига чемпионов Арсенал Лондон Бавария Арсенал - Бавария
Источник УЕФА
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