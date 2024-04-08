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Лига Чемпионов
Арсенал
09.04.2024 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
08 апреля 2024, 15:34 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:52
217
0

Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 апреля в 22:00 матч 1/4 финала Лиги чемпионов

08 апреля 2024, 15:34 | Обновлено 08 апреля 2024, 15:52
217
0
Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома).

Английский «Арсенал» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел португальский «Порту» (на выезде 0:1, дома 1:0, пен. 4:2).

Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Арсенал Лондон Бавария Арсенал - Бавария смотреть онлайн Лига чемпионов Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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