9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Бавария» в 1/8 финала выбила из турнира итальянский «Лацио» (0:1 на выезде, 3:0 дома).

Английский «Арсенал» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел португальский «Порту» (на выезде 0:1, дома 1:0, пен. 4:2).

Арсенал – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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