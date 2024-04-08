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  4. Тренер Монтеррея: «Месси? Карлик с лицом дьявола был одержим»
Major League Soccer
08 апреля 2024, 15:46 |
575
0

Тренер Монтеррея: «Месси? Карлик с лицом дьявола был одержим»

Нико Санчес вступил в конфликт с Лионелем Месси

08 апреля 2024, 15:46 |
575
0
Тренер Монтеррея: «Месси? Карлик с лицом дьявола был одержим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

4 апреля «Интер Майами» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ проиграл «Монтеррею» со счетом 1:2. Лионель Месси этот матч пропускал из-за травмы.

По ходу матча футболисты и тренерский штаб «Интер Майами» неоднократно высказывали недовольство работой судей. Активничал в том числе и Месси, который вступил в конфликт с тренерским штабом соперника.

После матча ассистент главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес позволил себе очень резкие комментарии в адрес Месси и главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино:

«Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но поскольку я смотрел не на него, а в сторону, и при этом не отвечал – это только ухудшало ситуацию.

А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Ты плакать собрался, дурачок? Будешь плакать?» Видимо, они удалили все эти видео, потому что на них они выглядят не в лучшем свете. То, что они сделали, было действительно серьезно».

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Монтеррей Интер Майами Лионель Месси Херардо Мартино Лига чемпионов КОНКАКАФ
Источник The Guardian
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