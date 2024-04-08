Тренер Монтеррея: «Месси? Карлик с лицом дьявола был одержим»

4 апреля «Интер Майами» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ проиграл «Монтеррею» со счетом 1:2. Лионель Месси этот матч пропускал из-за травмы.

По ходу матча футболисты и тренерский штаб «Интер Майами» неоднократно высказывали недовольство работой судей. Активничал в том числе и Месси, который вступил в конфликт с тренерским штабом соперника.

После матча ассистент главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес позволил себе очень резкие комментарии в адрес Месси и главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино:

«Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но поскольку я смотрел не на него, а в сторону, и при этом не отвечал – это только ухудшало ситуацию.

А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Ты плакать собрался, дурачок? Будешь плакать?» Видимо, они удалили все эти видео, потому что на них они выглядят не в лучшем свете. То, что они сделали, было действительно серьезно».