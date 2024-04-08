Аллегри дал оценку минимальной победе Юве над Фиорентиной

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о матче 31-го тура Серии А, в котором его подопечные дома обыграли «Фиорентину» со счетом 1:0.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать лучше. Есть и психологические моменты, все же мы давно не выигрывали Серию А. В первом тайме нам ничто не угрожало. Три наших гола были отменены из-за сантиметрового офсайда, также мы создавали моменты во втором тайме.

Да, мы рисковали пропустить в конце матча после технической ошибки, но я бы не стал упрекать игроков. Они проводят хороший сезон, мы делаем все для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков.

Мы хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но не думаю, что кто-то даже в мечтах может такого достичь. Сейчас важнее всего результат.

Мы должны были вести 2:0 к перерыву. Не забили второй мяч, и то, что «Фиорентина» стала биться, было неизбежно. У нас были моменты в результате контратак, и мы могли бы распорядиться ими лучше», – заявил Аллегри.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место. Команда набрала 62 очка после 31 матча. «Фиорентина» находится на 10-й позиции - 43 очка после 30 сыгранных матчей.