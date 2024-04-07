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Эллас Верона
07.04.2024 19:00 – FT 1 : 2
Дженоа
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Италия
07 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 00:48
66
0

Серия A. Ювентус минимально обыграл Фиалок, Наполи взял 3 очка на выезде

Вечером 7 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии

07 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2024, 00:48
66
0
Серия A. Ювентус минимально обыграл Фиалок, Наполи взял 3 очка на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гатти

Вечером 7 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» (1:0). Единственный гол на 21-й минуте забил защитник Федерико Гатти.

«Ювентус» набрал 62 очка, прервал серию из 4 матчей без побед и входит в топ-3 Серии A. «Фиорентина» (43) идет на 10-й позиции.

За Дженоа не играл украинский хавбек Руслан Малиновский из-за травмы бедра.

Наполи взял 3 очка на выезде в результативном поединке с Монцей (4:2).

Серия А. 31-й тур, 7 апреля

Ювентус – Фиорентина – 1:0

Гол: Гатти, 21

Фрозиноне – Болонья – 0:0

Монца – Наполи – 2:4

Голы: Джурич, 9, Кольпани, 62 – Осимхен, 55, Политано, 57, Зелински, 61, Распадори, 68

Верона – Дженоа – 1:2

Голы: Бонаццоли, 8 – Экубан, 45, Гудмундссон, 58

Кальяри – Аталанта – 2:1

Голы: Ауджелло, 42, Виола, 88 – Скамакка, 13

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 30 25 4 1 73 - 14 79
2 Милан 31 21 5 5 60 - 34 68
3 Ювентус 31 18 8 5 45 - 24 62
4 Болонья 31 16 10 5 45 - 25 58
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Аталанта 30 15 5 10 55 - 34 50
7 Наполи 31 13 9 9 48 - 38 48
8 Лацио 31 14 4 13 37 - 34 46
9 Торино 31 11 11 9 31 - 29 44
10 Фиорентина 30 12 7 11 42 - 35 43
11 Монца 31 11 9 11 34 - 41 42
12 Дженоа 31 9 11 11 34 - 38 38
13 Кальяри 31 7 9 15 32 - 52 30
14 Лечче 31 6 11 14 26 - 48 29
15 Удинезе 30 4 16 10 29 - 45 28
16 Эмполи 31 7 7 17 25 - 47 28
17 Эллас Верона 31 6 9 16 28 - 42 27
18 Фрозиноне 31 6 8 17 38 - 61 26
19 Сассуоло 31 6 7 18 36 - 59 25
20 Салернитана 31 2 9 20 25 - 64 15
Полная таблица

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Калеб Экубан (Дженоа).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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