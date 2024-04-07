Серия A. Ювентус минимально обыграл Фиалок, Наполи взял 3 очка на выезде
Вечером 7 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии
Вечером 7 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» (1:0). Единственный гол на 21-й минуте забил защитник Федерико Гатти.
«Ювентус» набрал 62 очка, прервал серию из 4 матчей без побед и входит в топ-3 Серии A. «Фиорентина» (43) идет на 10-й позиции.
За Дженоа не играл украинский хавбек Руслан Малиновский из-за травмы бедра.
Наполи взял 3 очка на выезде в результативном поединке с Монцей (4:2).
Серия А. 31-й тур, 7 апреля
Ювентус – Фиорентина – 1:0
Гол: Гатти, 21
Фрозиноне – Болонья – 0:0
Монца – Наполи – 2:4
Голы: Джурич, 9, Кольпани, 62 – Осимхен, 55, Политано, 57, Зелински, 61, Распадори, 68
Верона – Дженоа – 1:2
Голы: Бонаццоли, 8 – Экубан, 45, Гудмундссон, 58
Кальяри – Аталанта – 2:1
Голы: Ауджелло, 42, Виола, 88 – Скамакка, 13
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3
|Ювентус
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|8
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|16
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|17
|Эллас Верона
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
События матча
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