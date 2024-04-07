Серия A. Ювентус минимально обыграл Фиалок, Наполи взял 3 очка на выезде

Вечером 7 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» (1:0). Единственный гол на 21-й минуте забил защитник Федерико Гатти.

«Ювентус» набрал 62 очка, прервал серию из 4 матчей без побед и входит в топ-3 Серии A. «Фиорентина» (43) идет на 10-й позиции.

За Дженоа не играл украинский хавбек Руслан Малиновский из-за травмы бедра.

Наполи взял 3 очка на выезде в результативном поединке с Монцей (4:2).

Серия А. 31-й тур, 7 апреля

Ювентус – Фиорентина – 1:0

Гол: Гатти, 21

Фрозиноне – Болонья – 0:0

Монца – Наполи – 2:4

Голы: Джурич, 9, Кольпани, 62 – Осимхен, 55, Политано, 57, Зелински, 61, Распадори, 68

Верона – Дженоа – 1:2

Голы: Бонаццоли, 8 – Экубан, 45, Гудмундссон, 58

Кальяри – Аталанта – 2:1

Голы: Ауджелло, 42, Виола, 88 – Скамакка, 13

Турнирная таблица