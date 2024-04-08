Легендарный экс-игрок МЮ раскритиковал оптимизм тен Хага

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил с критическим комментарием оптимистическим словам наставника команды Эрика тен Хага после матча «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (2:2).

«Похоже, он выпил пару бокалов вина после матча. Не знаю, насколько оно было крепким, но он выглядел очень жизнерадостным, чему я восхищаюсь – очевидно же, что он видит то, чего не вижу я.

«Ман Юнайтед» играет как середняк, как маленький клуб, и непонятно, за счет чего они собираются побеждать. Сейчас они борются с «Виллой» и «шпорами» за 4-5-е места и уступают им. Поэтому я не разделяю его оптимизма. Может, потому, что я уже немного стар и ворчлив», – заявил Рой Кин.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 6-е место, имея 49 очков после 31 матча.