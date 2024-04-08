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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Команда прибавляет. У нас потрясающий потенциал»
Англия
08 апреля 2024, 05:42 | Обновлено 08 апреля 2024, 05:45
383
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Команда прибавляет. У нас потрясающий потенциал»

Главный тренер МЮ отметил прогресс своих игроков

08 апреля 2024, 05:42 | Обновлено 08 апреля 2024, 05:45
383
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Команда прибавляет. У нас потрясающий потенциал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил своих игроков после матча с «Ливерпулем». «Красные дьяволы» на своем поле забрали очки у команды Клоппа.

«Эмоции смешанные. С одной стороны, я разочарован тем, что за неделю мы упустили 7 очков, ведя в счете, но за глупые ошибки мы должны пенять на себя.

С другой стороны, я горжусь. Вы видите, как команда прибавляет, у нее потрясающий потенциал, и я горжусь ею.

Мы проигрывали борьбу в ключевых зонах. Мы не были уверены, что сможем ее выиграть, учитывая то, что некоторые игроки очень молоды. Мы попросили их действовать лучше во втором тайме, и они это сделали.

В четверг у нас был важный и напряженный матч против «Челси». Из Лондона мы ехали разочарованными. В то же время мы верим, что способны побеждать в таких противостояниях», – сказал нидерландский специалист.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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