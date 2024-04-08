Салаху покорилось уникальное достижение в АПЛ

В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре Английской Премьер-лиги в Манчестере отношения выяснили местный «Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра завершилась вничью 2:2, а автором одного из голов в составе мерсисайдцев стал нападающий Мохамед Салах.

Тепер на счету египтянина шесть голов в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в истории чемпионата Англии. Салах - первый игрок в истории АПЛ, кому подобное удалось. Мохамед превзошел экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, у которого пять голов на манчестерском стадионе в АПЛ.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола, сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Салах отметился в матчах против «Манчестер Юнайтед» интересным историческим показателем.