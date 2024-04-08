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Англия
08 апреля 2024, 07:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 07:33
1331
0

Салаху покорилось уникальное достижение в АПЛ

Нападающий в очередной раз поразил ворота «Манчестер Юнайтед»

08 апреля 2024, 07:29 | Обновлено 08 апреля 2024, 07:33
1331
0
Салаху покорилось уникальное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре Английской Премьер-лиги в Манчестере отношения выяснили местный «Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра завершилась вничью 2:2, а автором одного из голов в составе мерсисайдцев стал нападающий Мохамед Салах.

Тепер на счету египтянина шесть голов в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в истории чемпионата Англии. Салах - первый игрок в истории АПЛ, кому подобное удалось. Мохамед превзошел экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, у которого пять голов на манчестерском стадионе в АПЛ.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах, забил 23 гола, сделал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Салах отметился в матчах против «Манчестер Юнайтед» интересным историческим показателем.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль рекорд
Источник Opta
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