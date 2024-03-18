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Англия
18 марта 2024, 08:21 | Обновлено 18 марта 2024, 08:33
711
0

Страшный сон. Салах отметился уникальным показателем против МЮ

Нападающий «Ливерпуля» отличился голом в кубковом поединке

18 марта 2024, 08:21 | Обновлено 18 марта 2024, 08:33
711
0
Страшный сон. Салах отметился уникальным показателем против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 17 марта, в матче 1/4 финала Кубка Англии в Манчестере отношения выяснили местный «Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «красных дьяволов». В составе мерсисайдцев автором одного из голов стал египетский нападающий Мохамед Салах.

Салах поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в пятом подряд матче с этим клубом. Ранее в истории никому не удавалось покорить такое достижение.

К слову, фиаско в Манчестере прервало девятиматчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля». В последний раз в официальном матче он проигрывал 4 февраля – в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).

В текущем сезоне АПЛ в активе Салаха 15 голов и 9 ассистов в 22 матчах.

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Мохамед Салах Ливерпуль Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу
Источник Squawka
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