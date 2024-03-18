Страшный сон. Салах отметился уникальным показателем против МЮ

В воскресенье, 17 марта, в матче 1/4 финала Кубка Англии в Манчестере отношения выяснили местный «Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «красных дьяволов». В составе мерсисайдцев автором одного из голов стал египетский нападающий Мохамед Салах.

Салах поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в пятом подряд матче с этим клубом. Ранее в истории никому не удавалось покорить такое достижение.

К слову, фиаско в Манчестере прервало девятиматчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля». В последний раз в официальном матче он проигрывал 4 февраля – в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:3).

В текущем сезоне АПЛ в активе Салаха 15 голов и 9 ассистов в 22 матчах.