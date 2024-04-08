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  4. Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Англия
08 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 08 апреля 2024, 07:18
2946
4

Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине

Серж Орье призвал украинца вернуться на родину

08 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 08 апреля 2024, 07:18
2946
4
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Орье

Защитник турецкого «Галатасарая» Серж Орье, который ранее защищал цвета лондонского «Тоттенхэма» резко ответил игроку «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко на его признанием о том, что он готов поехать воевать за Украину, если будет призван.

«Отправляйся прямо сейчас и прекращай свое кино. Никто не должен тебе звонить. Доброволец не нуждается в вызове. Повторяю, отправляйся уже, чемпион», – заявил Орье.

Напомним, ранее новичок клуба «Звягель» из Второй лиги Украины Джордж Льюис охарактеризовал Александра Зинченко.

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Серж Орье Александр Зинченко российско-украинская война
Источник 90min
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Комментарии 4
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Умник
Серж красава. Играешь в футбол ну не лезь ты в другие сферы.
Зина хороший игрок но пафос с ним делает ужасные вещи.
Пример Ярмоленко, человек играет в футбол, все.
Не менее узнаваемый и т.д.
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+6
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Swimmer
забарний, "чуть" не пiшов захищати краiну, i цей, "якщо подзвонять", такий само. Захiстники...мовчали б за краще.
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+5
Роман Роизин
Когда негр будет играть в топ команде, может быть тогда и сможет рот открывать. 
 А так пусть играет для публики алах агбар и рот не открывает на самого креативного инрока сборной Украины 
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0
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