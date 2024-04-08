Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине

Защитник турецкого «Галатасарая» Серж Орье, который ранее защищал цвета лондонского «Тоттенхэма» резко ответил игроку «Арсенала» и сборной Украины Александру Зинченко на его признанием о том, что он готов поехать воевать за Украину, если будет призван.

«Отправляйся прямо сейчас и прекращай свое кино. Никто не должен тебе звонить. Доброволец не нуждается в вызове. Повторяю, отправляйся уже, чемпион», – заявил Орье.

Напомним, ранее новичок клуба «Звягель» из Второй лиги Украины Джордж Льюис охарактеризовал Александра Зинченко.