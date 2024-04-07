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  4. Новичок Звягеля из Арсенала – о Зинченко: «Он – топ как человек и игрок»
Англия
07 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:18
73
0

Новичок Звягеля из Арсенала – о Зинченко: «Он – топ как человек и игрок»

Джордж Льюис охарактеризовал украинского легионера «канониров»

07 апреля 2024, 11:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 11:18
73
0
Новичок Звягеля из Арсенала – о Зинченко: «Он – топ как человек и игрок»
ПФК Звягель. Джордж Льюис

Зимний новичок клуба Второй лиги Украины «Звягель» Джордж Льюис, за плечами которого академия лондонского «Арсенала», дал характеристику украинскому защитнику «канониров» Александру Зинченко.

«Зинченко - топ как человек и игрок. Он невероятный, думаю, что травмы не сделают его хуже и он, конечно, будет играть на том же уровне. Когда мне выпадала возможность тренироваться с основой, я часто играл именно против Зинченко. Меня поражала та страсть, которую он демонстрировал, контроль мяча, а это была только тренировка! Представить не могу, как это играть – рядом с ним на поле», – рассказал Льюис.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения.

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Арсенал с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения
Александр Зинченко Английская Премьер-лига Вторая лига Украины Звягель Арсенал Лондон
Источник Украинский футбол
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