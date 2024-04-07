Новичок Звягеля из Арсенала – о Зинченко: «Он – топ как человек и игрок»

Зимний новичок клуба Второй лиги Украины «Звягель» Джордж Льюис, за плечами которого академия лондонского «Арсенала», дал характеристику украинскому защитнику «канониров» Александру Зинченко.

«Зинченко - топ как человек и игрок. Он невероятный, думаю, что травмы не сделают его хуже и он, конечно, будет играть на том же уровне. Когда мне выпадала возможность тренироваться с основой, я часто играл именно против Зинченко. Меня поражала та страсть, которую он демонстрировал, контроль мяча, а это была только тренировка! Представить не могу, как это играть – рядом с ним на поле», – рассказал Льюис.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения.