Арсенал с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения

В 32-м туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» добился на выезде победы со счетом 3:0 над «Брайтоном».

Подопечные Микеля Артеты, цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, провели 11 матчей в чемпионате Англии в 2024 году и ни в одном из них не уступали в счете.

Это лучшая подобная серия «Арсенала» , начиная с февраля-мая 2005 года – тогда было 12 матчей подряд.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ, имея 71 очко после 31 поединка. Он опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» на 1 очко, но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.