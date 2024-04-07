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Англия
07 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:27
738
0

Арсенал с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения

«Канониры» в 2024 году пока не имеют проблем с доминированием

07 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:27
738
0
Арсенал с Зинченко находятся в одном матче от исторического достижения
Getty Images/Global Images Ukraine

В 32-м туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» добился на выезде победы со счетом 3:0 над «Брайтоном».

Подопечные Микеля Артеты, цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, провели 11 матчей в чемпионате Англии в 2024 году и ни в одном из них не уступали в счете.

Это лучшая подобная серия «Арсенала» , начиная с февраля-мая 2005 года – тогда было 12 матчей подряд.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ, имея 71 очко после 31 поединка. Он опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» на 1 очко, но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.

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Источник Opta
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