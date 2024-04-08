Ярослав ВИШНЯК: «Игра получилась боевой и нервной»

Наставник «Колоса» Ярослав Вишняк дал оценку игрокам своей команды за игру с харьковским «Металлистом 1925». Напомним, матч завершился результативной ничьей.

– Получилась боевая игра. Учитывая турнирное положение и серии без побед у обеих команд, где-то она вышла немного нервной в каких-то моментах. Обе команды поочередно владели преимуществом и создавали моменты. Но если подытожить, пожалуй все-таки ничья - закономерный результат, на мой взгляд.

– Ваша команда сегодня вышла с двумя высокими нападающими. Это расчет на фланговые подачи? В конце концов, так и забили, но довольны ли тем, как воплотили план?

- Думаю, по этой игре было четко видно, что хотели футболисты «Колоса», и что хотели футболисты «Металлиста 1925». Это было спланировано, что мы вышли играть в 3 центральных защитника, учитывая то, что есть 2 нападающих у игроков соперника. Мы понимали, что у них будут сложности с тем, кто будет перебирать наших латералей. И опять же, есть определенные у них, на мой взгляд, нюансы, когда доставляешь мяч после кроссов в штрафную, поэтому мы старались этим пользоваться. Но, в свою очередь, соперник создавал моменты за счет своих сильных сторон - это насыщенная середина, 2 нападающих, плюс игра в короткую передачу.

Было видно, что как бы такое перетягивание каната. Я же говорю, что две команды играли, в принципе, за счет своих сильных сторон, забили по 1 мячу.

– Автор гола Ранжел получил желтую и мог получить еще вторую. Что вы скажете об этом?

– Как тренер, я могу понять его эмоции, потому что то, как он работает, как относится. Так как у него затянулась эта череда травм, то, конечно, я понимаю его эмоции в плане того, что он забил мяч и уже, видимо, себя не контролировал. Но, конечно, за такими вещами надо следить и убирать, чтобы их не было, не получать такие необязательные карточки.

– В своих последних поединках «Колос» столкнулся с проблемой быстрого пропуска 1-го гола. Как работали над этой проблемой?

– Как работали... Плохо работали, потому что снова пропустили быстрый гол, но уже после перерыва. Я не могу сказать, что игроки не настраиваются. Наоборот на этом акцентируем, но, возможно, где-то слишком акцентируем, потому что когда ты выходишь и дрожишь: «В первые минуты не пропустить!» - это же не значит, что потом надо бросать играть.

Первые минуты - они всегда важны, но... Не знаю, так складываются игры, так складываются эти моменты. Я не считаю, что это какая-то недооценка или расконцентрированность. Просто и исполнение есть у соперников, и где-то, возможно, так складывается пока.

– Можете сказать, что команда, выйдя на 2-й тайм, немножко расслабилась и раньше времени радовалась победе?

– Нет, мы предостерегали наших игроков от этого, потому что 1-й тайм складывался непросто. Была равная игра. Как можно не настраиваться? У нас не было тотального преимущества, не было 2-3 забитых мяча, после которых можно было бы расслабиться. Эта ситуация вообще не выглядела так, что можно расслабляться. Но снова быстрый мяч, который повлиял на игру, и, к сожалению, пока что это нам очень сильно мешает.