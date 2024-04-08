Василий РУНИЧ: «Проваленный дебют с Шахтером не выбил Рух из колеи»

В центральном матче 23-го тура чемпионата Украины «Шахтер» взял верх над нарушителем спокойствия в УПЛ – «Рухом» – со счетом 3:1.

Полузащитник львовян Василий Рунич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «Руху» достичь положительного результата:

– Даже в противостоянии с грандом украинского футбола «Рух» пытался действовать в привычной манере, с акцентом на атаку, высокоую интенсивность. Конечно, досадно, что пропустили два быстрых гола. Не думаю, что, как говорится, перегорели, просто где-то банально не хватило концентрации, не обошлось и без индивидуальных ошибок.

Однако даже после такого неудачного начала «Рух» доказал, что способен добиваться перелома игры даже в поединке с фаворитом. Я не думаю, что «горняки» при счете 2:0 где-то сбавили обороты, считая, что дело сделано. Скорее, мы своей активностью усложнили им жизнь. Отыграли один мяч, были еще полумоменты отличиться. К сожалению, все испортил довольно курьезный третий пропущенный гол, что помогло номинальным хозяевам, как говорится, закрыть игру.

Следует отдать должное «Шахтеру», это команда со своим стилем, хорошим подбором исполнителей, а «Рух» еще только преодолевает этап становления, и тому даже поражение может многому научить. Вот почему сегодня ничего удивительного не случилось, просто чемпион подтвердил свой высокий класс. Нам следует тщательно поработать над ошибками, ведь в чемпионате интереснее всего еще впереди. Уже в следующем туре нас ждет еще одно испытание – с Кривбассом, который также горит желанием взойти на пьедестал почета. Однако и у нас амбициозные планы.

Вечером 7 апреля матч 23-го тура УПЛ между командами Шахтер Донецк и Рух Львов завершился победой горняков со счетом 3:1.