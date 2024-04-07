Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси

7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов.

За матч Михаил всего 5 раз коснулся мяча, отдал 1 точную передачу из 2 (50%), выиграл 1 единоборство из 2 и трижды потерял владение.

Лучшим игроком поединка стал автор спасительного гола для «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни (8.1), который выступает на позиции форварда.

Оценки WhoScored за матч Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2