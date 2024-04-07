Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Игра завершилась со счетом 2:2, Михаил появился на поле только на 82-й
7 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал встречу на скамейке для запасных и вышел на поле только на 82-й минуте вместо Мадуэке, отыграв в общей сложности 17 минут (с учетом добавленного арбитром времени).
❗️ Больше новостей про АПЛ читайте в Telegram!
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов.
За матч Михаил всего 5 раз коснулся мяча, отдал 1 точную передачу из 2 (50%), выиграл 1 единоборство из 2 и трижды потерял владение.
Лучшим игроком поединка стал автор спасительного гола для «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни (8.1), который выступает на позиции форварда.
Оценки WhoScored за матч Шеффилд Юнайтед – Челси – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Марино Пушича так и не потеряла контроль над игрой после двух быстрых мячей
Клуб из Бильбао в финале победил «Мальорку» в серии пенальти