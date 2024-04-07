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  4. Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Чарльстоне?
WTA
07 апреля 2024, 21:07 |
684
0

Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Чарльстоне?

7 апреля украинки уступили Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс в поединке за титул

07 апреля 2024, 21:07 |
684
0
Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Чарльстоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

7 апреля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс со счетом 6:1, 3:6, [7:10].

За свои выступления на кортах Чарльстона сестры Киченок на двоих заработали $28,720 ($14,360 каждой) и 325 очков.

Эшлин и Слоан получили чек практически на 20 тысяч долларов больше – $47,390.

Ранее стало известно, сколько заработали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко за выступления в одиночном разряде Чарльстона.

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Эшлин Крюгер Слоан Стивенс Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Чарльстон призовые
Источник Sport.ua
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