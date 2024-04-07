Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Чарльстоне?
7 апреля украинки уступили Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс в поединке за титул
7 апреля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).
В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли американскому тандему Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс со счетом 6:1, 3:6, [7:10].
За свои выступления на кортах Чарльстона сестры Киченок на двоих заработали $28,720 ($14,360 каждой) и 325 очков.
Эшлин и Слоан получили чек практически на 20 тысяч долларов больше – $47,390.
Ранее стало известно, сколько заработали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко за выступления в одиночном разряде Чарльстона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец – о действующих боксерах
Серб стал самым возрастным лидером мирового рейтинга