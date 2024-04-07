Заря рискует потерять забивного нападающего на 2 недели

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро мождет пропустить две недели.

Причина – повреждение, полученное в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).

Сообщается, что обследование установило растяжение мышцы передней поверхности бедра у панамского легионера. Ориентировочные сроки восстановления – около 2 недель.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Герреро 16 матчей и 7 голов.

Напомним, ранее Герреро прокомментировал трансферные слухи о своем будущем.