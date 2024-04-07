Украина. Премьер лига07 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:14
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Заря рискует потерять забивного нападающего на 2 недели
Травмировался Эдуардо Герреро
07 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:14
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Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро мождет пропустить две недели.
Причина – повреждение, полученное в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).
Сообщается, что обследование установило растяжение мышцы передней поверхности бедра у панамского легионера. Ориентировочные сроки восстановления – около 2 недель.
В нынешнем сезоне УПЛ на счету Герреро 16 матчей и 7 голов.
Напомним, ранее Герреро прокомментировал трансферные слухи о своем будущем.
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