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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:14
134
0

Заря рискует потерять забивного нападающего на 2 недели

Травмировался Эдуардо Герреро

07 апреля 2024, 14:11 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:14
134
0
Заря рискует потерять забивного нападающего на 2 недели
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро мождет пропустить две недели.

Причина – повреждение, полученное в перенесенном матче 6-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).

Сообщается, что обследование установило растяжение мышцы передней поверхности бедра у панамского легионера. Ориентировочные сроки восстановления – около 2 недель.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Герреро 16 матчей и 7 голов.

Напомним, ранее Герреро прокомментировал трансферные слухи о своем будущем.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Заря - Динамо травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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