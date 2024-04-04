ГЕРРЕРО: «Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы»
Панамский легионер «Зари» прокомментировал трансферные слухи
Панамский легионер «Зари» Эдуардо Герреро рассказал о том, почему согласился приехать в страну, в которой идет война, прокомментировал трансферные слухи и свое будущее.
«Я был в достаточно тяжелой ситуации в Израиле. Мне позвонил Патрик ван Леувен, которого я знал, и предложил приехать. Я приехал. Вы знаете, что в Израиле также идут боевые действия, поэтому я знал, как это находиться в такой ситуации.
Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы. Но, честно говоря, ничего конкретного. Поэтому сейчас хочу показать лучшее, что могу во второй части чемпионата, чтобы уже летом пришло хорошее предложение для меня».
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