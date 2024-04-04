Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГЕРРЕРО: «Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:24
87
0

ГЕРРЕРО: «Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы»

Панамский легионер «Зари» прокомментировал трансферные слухи

04 апреля 2024, 06:12 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:24
87
0
ГЕРРЕРО: «Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы»
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Панамский легионер «Зари» Эдуардо Герреро рассказал о том, почему согласился приехать в страну, в которой идет война, прокомментировал трансферные слухи и свое будущее.

«Я был в достаточно тяжелой ситуации в Израиле. Мне позвонил Патрик ван Леувен, которого я знал, и предложил приехать. Я приехал. Вы знаете, что в Израиле также идут боевые действия, поэтому я знал, как это находиться в такой ситуации.

Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы. Но, честно говоря, ничего конкретного. Поэтому сейчас хочу показать лучшее, что могу во второй части чемпионата, чтобы уже летом пришло хорошее предложение для меня».

По теме:
Стали известны даты и время матчей 26-го тура Украинской Премьер-лиги
Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года
Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро трансферы трансферы УПЛ Мальме
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Футбол | 03 апреля 2024, 14:17 12
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»

Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте

Аргентинец испортил игру. Интер Майами уступил в 1/4 финала Кубка чемпионов
Футбол | 04 апреля 2024, 05:08 0
Аргентинец испортил игру. Интер Майами уступил в 1/4 финала Кубка чемпионов
Аргентинец испортил игру. Интер Майами уступил в 1/4 финала Кубка чемпионов

«Цапли» без Лионеля Месси и Сергея Кривцова проиграли «Монтеррею» в первой матче

Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Футбол | 03.04.2024, 14:55
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины Шахтер – Черноморец
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Футбол | 03.04.2024, 21:49
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Футбол | 04.04.2024, 00:18
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 18
Теннис
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 2
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 6
Футбол
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
02.04.2024, 06:23 2
Снукер
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
02.04.2024, 00:02 8
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 232
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем