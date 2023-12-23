Чемпион Швеции проявляет интерес к форварду Зари – журналист

Чемпион Швеции сезона-2023 «Мальме» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, луганский клуб в свое время заплатил за покупку Герреро 400 тысяч долларов, и сейчас готов рассмотреть возможность продажи панамца, но за значительно большую сумму – порядка 4 миллионов.

В украинской Премьер-лиге интерес к Герреро проявляет «Полесье», но не факт, что клуб из Житомира будет готовы выполнять финансовые пожелания руководства «Зари».

Герреро имеет контракт с луганским клубом до лета 2027 года. В текущем сезоне панамец отличился 9 голами и 1 ассистом в 21 поединке в рамках всех турниров.