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Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 16:21 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:19
1073
0

Чемпион Швеции проявляет интерес к форварду Зари – журналист

«Мальме» интересуется Эдуардо Герреро

23 декабря 2023, 16:21 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:19
1073
0
Чемпион Швеции проявляет интерес к форварду Зари – журналист
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Чемпион Швеции сезона-2023 «Мальме» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, луганский клуб в свое время заплатил за покупку Герреро 400 тысяч долларов, и сейчас готов рассмотреть возможность продажи панамца, но за значительно большую сумму – порядка 4 миллионов.

В украинской Премьер-лиге интерес к Герреро проявляет «Полесье», но не факт, что клуб из Житомира будет готовы выполнять финансовые пожелания руководства «Зари».

Герреро имеет контракт с луганским клубом до лета 2027 года. В текущем сезоне панамец отличился 9 голами и 1 ассистом в 21 поединке в рамках всех турниров.

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Источник: Реал Мадрид рассматривает возможность трансфера игрока из россии
Эдуардо Герреро Заря Луганск Мальме трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке чемпионат Швеции по футболу Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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