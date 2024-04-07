Даниил СКОРКО: «В любой момент игра может пойти не по нашему сценарию»

Защитник «Александрии» Данил Скорко поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ против одесского «Черноморца», а также вспомнил предыдущий поединок против «Миная» (2:2).

– Данил, в 22-м туре вы сыграли вничью с «Минаем» – 2:2. Какие выводы сделали из этого матча?

– Главный вывод: нельзя так рано расслабляться. В любой момент игра может пойти не по нашему сценарию.

– Впереди у вас матч против «Черноморца». Одесситы в середине недели сыграли матч 1/2 финала Кубка Украины против «Шахтера». Насколько, по вашему мнению, этот факт повлияет на их физическую форму в игре с вами?

– Я думаю, что влияние будет. Но они так же хорошо прошли зимние сборы и имеют хорошую форму. Грядущий соперник провел очень хороший матч против «Полесья», поэтому я думаю, что игра будет равной. Расслабляться нельзя.

– Как фланговый защитник, от кого ожидаете наибольшей опасности в составе «Черноморца»? С кем именно Вам придется тщательно работать в этой игре?

– Я думаю, это Брагару и Штогрин. Два индивидуально очень сильных игрока. Я бы отметил их действия в техническом плане. Это достаточно сложные соперники.

– Штогрин также хорошо играет в верховых противостояниях.

– Если мы не будем давать ему играть на «втором этаже», то это не будет проблемой. В то же время, я считаю, что он и в работе с мячом очень сильный футболист, прекрасно действует на скорости. Ему нельзя давать этого делать.

– Весной «Александрия» стала одной из тех команд, кто приятно поражает футбольную общественность своими результатами. Насколько Вы довольны своими действиями?

– Мы хорошо подготовились и прекрасно провели первые туры. До этой игры с «Минаем» все было хорошо, а здесь мы немного сами себе испортили наши результаты. Однако, я считаю, что дальше будет все только лучше.

– Чемпионат Украины постепенно выходит на финишную прямую. Какие персональные задачи на этот отрезок турнирной дистанции Вы сформулировали сами для себя?

– Таких задач нет. Главное – набирать очки в каждом матче, а дальше уже как сложится. Хочется побеждать в каждой игре.

Матч «Черноморец» – «Александрия» состоится 7 апреля в 13:00 по киевскому времени.