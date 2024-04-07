Андрей КУХАРУК: «Изменение тактики пошло на пользу Вересу»

23 тур в УПЛ открылся субботним поединком в Ровно, где «Верес» взял верх над «Оболонью» – 3:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua полузащитник хозяев Андрей Кухарук рассказал, что помогло «Вересу» одержать убедительную победу:

– Изменили тактическую схему, взяв на вооружение 4-1-4-1. Василий Курко играл чистого опорника, а мы с Валерием Кучеровым расположились выше и своей назойливостью пытались усложнить жизнь гостям, когда они владели мячом. Это принесло дивиденды уже в дебюте: удалось забить быстрый гол, вскоре мяч снова оказался в сетке ворот «Оболони», но взятие было отменено после вмешательства системы VAR. Но главное, что мы диктовали условия.

– Отсутствие дисквалифицированного Марко Мрвальевича чувствовалось?

– Поскольку ровенчане действовали с одним нападающим - Николаем Гайдучиком, который по телосложению похож на нашего балканского легионера, то каких-то структурных изменений не наблюдалось. Более того, именно Гайдучик забил второй гол, закрепив наше преимущество.

– Соответствует ли итоговый счет ходу событий на поле?

– Думаю, что да. Ведь во втором тайме гостей от неприятностей еще дважды спасал каркас ворот. Вчера мы превосходили «пивоваров» в завершающей стадии наступления.

– Вчерашняя победа помогла ровенчанам покинуть зону вылета. Что стало залогом более успешного выступления «Вереса» в весенней части сезона?

– Ощутимо возросла конкуренция за место в стартовом составе, отметил бы и замечательный микроклимат в команде, но главное, что мы стали играть более смело и заточены на атаку.

Ранее тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над «Оболонью» со счетом 3:0.