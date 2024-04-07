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  4. «Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
Греция
07 апреля 2024, 11:00 |
476
0

«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера

Бернард сумел стать важной фигурой для «Панатинаикоса»

07 апреля 2024, 11:00 |
476
0
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
instagram.com/bernard. Бернард

Центральный нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис, который является самым дорогим футболистом команды по оценкам Transfermarkt (10 миллионов евро), в ходе общения с прессой особо выделил хавбека греческой команды Бернарда, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

«Вы вынуждаете меня назвать только одного любимого партнера по команде и ставите меня в неловкое положение! Вы сейчас начинаете большой разговор, и я боюсь, что могу обидеть некоторых людей. Если бы мне пришлось выбрать одного и только одного, я бы назвал Бернарда».

«Он волшебник. Помимо того, как он обращается с мячом, меня впечатляет то, как он воспринимает происходящее вокруг него на поле в большом радиусе, как он в безостановочном темпе сканирует пространство».

«Его мозг работает так же, как у Месси, без преувеличения. Прежде чем получить мяч, он знает, что собирается делать. У него ясность и потрясающая точность в пасах. И я думаю, что это навык, который, чем больше ты развиваешь, тем лучшим игроком ты становишься», - сказал Иоаннидис.

Напомним, Бернард является самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «Шахтера». За бразильца в 2013 году «горняки» заплатили «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро.

В начале февраля нынешнего года «Атлетико Минейро» сообщил, что подписал с Бернардом предварительный контракт, который вступит в силу летом – после истечения срока действующего трудового соглашения хавбека с «Панатинаикосом».

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Источник Esquire Greece
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