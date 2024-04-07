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Чемпионат Украины
Эпицентр
07.04.2024 12:00 - : -
Виктория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 апреля 2024, 10:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:09
70
0

Эпицентр – Виктория, Металлург – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 апреля трансляцию поединков Первой лиги

07 апреля 2024, 10:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:09
70
0
Эпицентр – Виктория, Металлург – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE

7 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 7 апреля

Чемпионская группа

  • 12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Виктория Сумы

Група выбывания

  • 13:30. Металург Запорожье – Нива Тернополь

Турнирная таблица

12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Виктория Сумы

13:30. Металург Запорожье – Нива Тернополь

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Источник Sport.ua
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