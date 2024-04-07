Украина. Первая лига07 апреля 2024, 10:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:09
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Эпицентр – Виктория, Металлург – Нива Т. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 апреля трансляцию поединков Первой лиги
07 апреля 2024, 10:07 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:09
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7 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 7 апреля
Чемпионская группа
-
12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Виктория Сумы
Група выбывания
-
13:30. Металург Запорожье – Нива Тернополь
Турнирная таблица
12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Виктория Сумы
13:30. Металург Запорожье – Нива Тернополь
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