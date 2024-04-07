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Чемпионат Украины
Эпицентр
07.04.2024 12:00 – FT 3 : 1
Виктория
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Украина. Первая лига
07 апреля 2024, 17:27 |
35
0

Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы

7 апреля состоялись два матча

07 апреля 2024, 17:27 |
35
0
Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы
ФК Нива Тернополь

7 апреля состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины.

Первая лига. Второй раунд

Чемпионская группа

«Эпицентр» Каменец-Подольский – «Виктория» Сумы – 3:1
Голы: Мороз (36), Липовуз (46), Кравчук (57) – Чеглов (17)

Група выбывания

«Металург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 0:2
Голы: Голуб (34), Довбецкий (62)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Эпицентр Каменец-Подольский
Источник Sport.ua
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