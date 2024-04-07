Украина. Первая лига07 апреля 2024, 17:27 |
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Первая лига. Победы Эпицентра и тернопольской Нивы
7 апреля состоялись два матча
07 апреля 2024, 17:27 |
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7 апреля состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины.
Первая лига. Второй раунд
Чемпионская группа
«Эпицентр» Каменец-Подольский – «Виктория» Сумы – 3:1
Голы: Мороз (36), Липовуз (46), Кравчук (57) – Чеглов (17)
Група выбывания
«Металург» Запорожье – «Нива» Тернополь – 0:2
Голы: Голуб (34), Довбецкий (62)
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