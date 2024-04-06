В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Конфликт возник между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак
В Украинской ассоциации футбола возник конфликт между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Шевченко, который возглавляет комитет детско-юношеского футбола, собирался по собственному усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 (9,25 миллиона евро) и направить их на развитие футзала, Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз. Отмечается, что в конфликте есть свидетели – это первый вице-президент Павел Бойчук, генсек Игорь Грищенко и глава ассоциации футзала Сергей Владыко.
Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения было открыто в комитете этики и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Если конфликт не разрешится на уровне УАФ, Евгения Сагайдак собирается обратиться в правоохранительные органы.
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Ничего не поменялось