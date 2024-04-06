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Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 06 апреля 2024, 21:44
6270
17

В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?

Конфликт возник между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак

06 апреля 2024, 20:38 | Обновлено 06 апреля 2024, 21:44
6270
17
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
УАФ

В Украинской ассоциации футбола возник конфликт между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Шевченко, который возглавляет комитет детско-юношеского футбола, собирался по собственному усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 (9,25 миллиона евро) и направить их на развитие футзала, Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз. Отмечается, что в конфликте есть свидетели – это первый вице-президент Павел Бойчук, генсек Игорь Грищенко и глава ассоциации футзала Сергей Владыко.

Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения было открыто в комитете этики и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Если конфликт не разрешится на уровне УАФ, Евгения Сагайдак собирается обратиться в правоохранительные органы.

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Украинская ассоциация футбола Александр Шевченко Евгения Сагайдак скандал призовые сборная Украины по футболу Евро-2024 Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 17
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LexХХХ
Ця Сагайдак ще при Павелку була фінансовим директором УАФ, і в 2022 році її підозрювали в розкраданні трьох млн євро. Не захотів віце-президент ділитись з фінансовим директором, от і побили горшки😂
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+7
shoko
Інформацію як я розумію зі статті подається журналістами некоректно. У статті і заголовку йде про те що віце-президент на власний розсуд хотів направити на футзал ці 9 лямів, а у пояснювальній записці що запропонував розглянути можливість профінансувати деякі заходи  і запропонував дещо з цих потреби  закрити власними коштами. Морально етичні норми всередені УАф навіть розглядати не хочу. Для розуміння - це та Сагайдак яка разом з павелком і запісоцьким була в суді по розтраті. Тобто павелківська наближена по фінансовим шурам-мурам. Поки УАФ не відчиститься від усіх цих павелківських-костюченківських кадрів  -  в УАФ будуть роздмухуватися скандали.
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+7
Korkust
Як по мені то взагалі хто займався фінансами при Павелко потрібно звільнити і набрати нових людей, тому що ці от виродки були в темі всього того що там відбувалося! А то я щось не бачу де ось ці всі фінансові директори, віце-президенти і інші піднімали питання не доцільного використання коштів і купівля обладнання для шкіл за завищеними цінами!
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+4
avk2307
Команда павелки намагається не втратити контроль будь якими способами. 
Спорт.юа транслює мені здається все за що може павелко зачепитися і навпаки ігнорує людей тіпа Андріюка,які іншу точку зору подають.
Там всі не ангели, але чомусь дають тільки одні думки в спорт.юа
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+4
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shoko
Вам теж здається що подання нашимі спортивними ЗМІ у такому стилі і дуже оперативно навіть фото доповідною попахує відпрацюванням коштів по павелківській заказухі? )) А спорт.юа? чи це просто низький рівень журналістики? ))
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+3
steelmaker
Цирк пішов, клоуни залишилися...
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+2
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Boodya
То ж казали, що в УАФ "дирка" в бюджеті, чи вже ні?
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+2
sashav2007
ТО Шевченко А. в курсі, чи він там як і Зю просто "статист"?
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+1
Boodya
😂😂😂
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0
AK.228
9 млн зводить з розуму … люди не готові вирішувати справи з такими грошима 
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0
Alexey75
Всё те же проблемы, что и раньше.
Ничего не поменялось 
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-1
Max-Morlock
Баба на корабле...).
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-1
CheMP
футзал - наше всё. точка. 
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-2
Влад Бойко
Респект що розказала все. Така поведінка неприпустима, таких гопніків при владі не повинно бути, надіюсь підніметься шум і його звільнять, бидлоту. ДО корита прийло понімаєш!
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-2
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