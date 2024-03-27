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Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 11:17 |
2227
1

Сборная Украины получила солидную сумму призовых за выход на Евро-2024

Украинская команда получила 9.25 миллионов евро

27 марта 2024, 11:17 |
2227
1
Сборная Украины получила солидную сумму призовых за выход на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. УАФ

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Украинская команда за выход на Евро-2024 получила солидные призовые от УЕФА – 9.25 миллиона евро. Отмечается, что в случае выхода в плей-офф чемпионата Европы Украина получит еще 1.5 миллиона евро, а за победу в одном матче на групповой стадии – 1 млн, ничью – 500 тыс. евро.

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УЕФА сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник FootballHub
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vitaha33
Гарна сума, щоб задонатити на дрони. Вони ітак всі небідні, в клубах отримують точно не 6500. 
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